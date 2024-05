MACERATA – Dopo che, in data 09 aprile u.s., il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza ha dato avvio, con una solenne cerimonia presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, ad una serie di manifestazioni che si terranno nel corso di quest’anno, per celebrare la ricorrenza del 250° Anniversario della fondazione del Corpo, il Comando Provinciale di Macerata ha voluto preannunciare – con una particolare scenografia – i primi due appuntamenti che vedranno impegnati i Finanzieri in questo meraviglioso territorio.

Lo ha fatto con lo Sferisterio, l’arena simbolo della Città di Macerata nota in tutta Italia e all’estero, che il 30 aprile scorso si è appositamente illuminato di giallo verde – i tradizionali colori del Corpo – e lo rimarrà anche nelle altre prossime sere, laddove non vi siano già stati programmati altri specifici eventi.

A seguire, l’8 e il 9 giugno prossimi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Macerata parteciperà – con “tedofori” portatori della “Fiaccola per la Pace” e “camminatori” – alla 46^ edizione del Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, per affidarsi e affidare alla protezione della Madonna il proprio delicato e impegnativo lavoro quotidiano a tutela dell’economia legale e a difesa dei cittadini onesti.

Altra tappa il 29 e il 30 giugno prossimi. L’occasione è la prima edizione del “FantaMacerata – Festival dell’Immaginario”, rassegna di scienze, fumetti e cartoni animati: le Fiamme Gialle, che operano quotidianamente nel garantire la sicurezza economico-finanziaria, hanno deciso infatti di portare il loro impegno anche nell’universo dei fumetti, unendo cultura e sicurezza in un evento senza precedenti.

Da anni infatti il Corpo realizza un fumetto dedicato a “Finzy”, il piccolo Grifone, mascotte sempre coinvolta in missioni a difesa dei cittadini che rispettano le regole. Alla manifestazione sarà presente uno stand con i militari di Macerata che faranno conoscere da vicino ai ragazzi le loro attività, anche mediante appositi video e la distribuzione di copie del giornalino.

Date ancora da definire, invece, per altri due appuntamenti di assoluto rilievo, attualmente in fase di pianificazione in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Macerata.