Presentato il vademecum per la sicurezza delle attività commerciali. Cna e Questura di Ascoli insieme per tutelare esercenti e clientela

Ll’associazione territoriale di Ascoli ha realizzato un documento aggiornato e dal carattere estremamente pratico, in grado di racchiudere in poche pagine indicazioni utili per prevenire e contrastare truffe e potenziali casi di violenza e pericolo per imprenditori, esercenti e loro clienti.

di Redazione