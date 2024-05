Pescara, la Guardia di Finanza sequestra articoli contraffatti destinati ai banchi di scuola

Le Fiamme Gialle hanno proceduto subito al sequestro dei prodotti, per un valore commerciale complessivo di circa 10.000 euro, e hanno denunciato la responsabile alla Procura di Pescara per contraffazione e ricettazione. Il Colonnello Caputo avverte:"Rischi per gli acquirenti, soprattutto per i più piccoli"

di Davide Pignotti