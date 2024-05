GROTTAMMARE – Il 30 aprile i bambini dell’Euroscuola Virgo Laureatana, prima e seconda classe della Primaria, hanno passato una interessantissima giornata alla ricerca delle erbe spontanee.

L’evento, organizzato da Nextolife e Marche a Rifiuti Zero, si è svolto nell’ambito di un progetto scolastico, La mia scuola a Rifiuti Zero, volto a far conoscere la Strategia Rifiuti Zero e la Strategia per lo sviluppo sostenibile e, in particolare, a far prendere coscienza ai ragazzi della necessità di partecipare come cittadini consapevoli e attivi alla tutela del nostro pianeta, dell’ambiente e delle persone che lo abitano.

Alla scoperta della macroarea Suolo i bambini hanno parlato di biodiversità vegetale e dell’importanza del compost prodotto dal riciclo dei rifiuti organici, che restituisce sostanza organica al suolo e aiuta a combattere il cambiamento climatico.

L’incontro è stato possibile grazie al coinvolgimento di Roberto Ferretti. Psicologo in pensione, coltiva da sempre la passione per le erbe spontanee e la buona tavola e si impegna nella valorizzazione del territorio marchigiano e dei suoi prodotti grazie ai suoi numerosi libri e incontri ad hoc. Roberto ha chiesto ai bambini quali erbe conoscessero e da queste l’intera classe ha costruito una storia.

Basilico e Rosmarino, per esempio, sono stati trapiantati più volte e hanno anche viaggiato prima di essere utilizzati in cucina!

L’esperto ha fatto indovinare ai bambini i nomi delle erbe del suo cestino dal loro profumo o dal loro utilizzo. Ecco allora che i bambini hanno imparato a riconoscere la citronella, la melissa, la pimpinella, la mentuccia e così via.

Le classi sono scese poi in giardino per far spesa nella natura e hanno trovato tantissimi tipi di erbe: margherite, trifogli, mentucce, alloro. È importante conoscere la biodiversità che c’è intorno a noi perché è fonte di nutrimento e cura a costo zero e rifiuto zero.