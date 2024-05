MACERATA – Nel corso dell’ultima settimana la Compagnia Carabinieri di Macerata ha dispiegato sul territorio di competenza un dispositivo più nutrito per un ulteriore incremento dell’attività di prevenzione attraverso specifiche verifiche negli ambiti e nei luoghi ritenuti più sensibili. La coordinata azione delle 11 Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile è stata eseguita per prevenire e reprimere i reati in generale ed in particolare quelli contro il patrimonio e quelli inerenti le sostanze stupefacenti. Altrettanta importanza è stata rivolta al controllo della circolazione stradale per prevenire le violazioni alle norme del codice della strada.

Durante tutto il periodo di attività sono stati eseguiti numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, nonché passaggi delle pattuglie di fronte e nei pressi degli obiettivi sensibili e, allo stesso tempo, sono stati più volte controllati tutti i soggetti sottoposti agli arresti e/o detenzione domiciliare.

Le operazioni in argomento sono state rafforzate nel corso della serata tra sabato e domenica u.s., con uno specifico servizio coordinato per il controllo straordinario del territorio, durante il quale sono stati controllati 31 obiettivi, identificate n. 125 persone, di cui n. 73 con pregiudizi di polizia e/o penali e n. 46 stranieri; sono state elevate n. 9 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con il ritiro di n.1 documento di circolazione.

Il bilancio finale, in termini di risultati operativi conseguiti dai Carabinieri, annovera, inoltre, quattro persone denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria – tre per guida in stato di ebbrezza ed una per inosservanza di un provvedimento per ragioni di giustizia – e quattro persone segnalate quali assuntori poiché trovate in possesso di stupefacenti e un automobilista contravvenzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura di Macerata per guida in stato di ebbrezza.

Nell’ordine, gli equipaggi in turno del N. O.R. – Sezione Radiomobile, nella nottata del 26 aprile, in località Sforzacosta hanno fermato un’autovettura che procedeva in modo irregolare sottoponendo il conducente, un uomo 53enne di Pollenza, alla verifica con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico pari a 1,44 g/l. Al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida e lo stesso è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel corso della nottata del 27 aprile u.s., in Borgo Compagnoni è stato fermato un automobilista, un uomo 33enne di Montecassiano il quale è risultato positivo al controllo con l’etilometro evidenziando un tasso alcolico pari a 1,09 g/l. La patente di guida è stata ritirata e l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La sera del 28 aprile, in Contrada Pieve sulla Sp 77, è stato fermato un ragazzo 28enne di Macerata che alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso di 0,57 g/l, al quale è stata applicata una sanzione amministrativa di 543,00 euro con il ritiro della patente di guida.

La notte del 29 aprile u.s. a Corridonia in via Niccolai è stato fermato e controllato un 36enne di nazionalità rumena residente a Corridonia, sottoposto a verifica con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,63 g/l. Anche questo automobilista è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nella circostanza i militari hanno appurato che la persona non ha mai conseguito la patente di guida pertanto è stato anche contravvenzionato per la violazione di guida senza patente con una sanzione amministrativa 5.100,00. Il veicolo, di proprietà di una terza persona estranea ai fatti, è stato affidato ad altro conducente idoneo alla guida.

Il 29 aprile u.s. la Stazione i Carabinieri di Monte San Giusto a seguito dei consueti controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, un giovane 21enne, residente in quel centro e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con la prescrizione del divieto di comunicare con altre persone estranee al suo nucleo famigliare. In quell’occasione il ragazzo era in casa in compagnia di un altro giovane 22enne straniero residente nella provincia di Fermo, fatto passare come cugino, ma in realtà risultato estraneo alla famiglia.

Le segnalazioni alla Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono, invece, scaturite a seguito dei controlli effettuati, in diverse circostanze, dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Corridonia, impegnate in specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Le quattro persone segnalate, tutte di giovane età compresa tra i 22 e i 28 anni e residenti a Macerata, Corridonia e Monte San Giusto, sono state trovate in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo, pari a 1,7 grammi di cocaina e a complessivi 4,3 grammi di hashish, sottoposte a sequestro amministrativo.