MACERATA – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Civitanova Marche, Potenza Picena e Porto Recanati. In seno al servizio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata, sono stati controllati numerosi locali della Riviera Maceratese ed eseguiti controlli alla circolazione stradale, soprattutto in orario notturno. Sommatisi all’attività di prevenzione e contrasto dei reati di genere, con particolare riferimento a quelli inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’osservanza della prescrizioni imposte dall’applicazione delle misure di prevenzione.

In Porto Potenza Picena, la notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile 2024, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitanova Marche hanno sorpreso, nei pressi della stazione ferroviaria, un 52enne potentino con addosso 0.2 grammi di cocaina. L’uomo, un operaio residente nel cento della cittadina rivierasca, è stato segnalato alla Prefettura di Macerata, a seguito della contestazione della violazione di cui all’art. 75 del DPR 309/1990.

Poche ore più tardi, i Carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno rintracciato un cittadino albanese gravato della misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno da quel comune, emesso dalla Questura di Macerata nel dicembre 2023, mentre si trovava all’interno di un bar della riviera. È stato deferito in stato di libertà all’A.G. per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione violata.

Nel contempo, i militari della stazione Carabinieri di Potenza Picena hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata un 35enne di origini romane e sua madre, di anni 57, per il reato di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Perpetrato ai danni dei militari intervenuti a seguito di una segnalazione, pervenuta da altri avventori del bar, all’interno del quale il giovane dava in escandescenza nei confronti dell’ascendente. Alla vista dei militari, infatti, i due si avventavano verso i Carabinieri, spintonandoli e proferendo frasi oltraggiose nei loro confronti. L’uomo, una volta ricondotto alla quiete, veniva affidato ai sanitari del 118 di Morrovalle e trasportato presso l’ospedale civile di Civitanova Marche.

La mattina di lunedì 29 aprile, in Porto Potenza Picena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia hanno proseguito i controlli antidroga, procedendo all’arresto di un residente di 45 anni italiano, trovato in possesso di circa 40 grammi di cocaina che, una volta sul mercato, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 3500,00 euro. Nella casa dell’uomo, incensurato, sono stati trovati anche oggetti e strumenti idonei al confezionamento della sostanza stupefacente. È stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

Nel corso del dispositivo, sono state controllate 86 persone, 47 veicoli, accertate 12 violazioni del codice della strada, inerenti all’uso del cellulare alla guida e al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Controllati 8 esercizi commerciali, fra cui bar, ristoranti, discoteche e locali notturni. Un 26enne residente a Sarnano è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per la violazione di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2 sexies del C.D.S. poiché, mentre era alla guida della propria autovettura Seat Ibiza di rientro da un locale notturno, veniva sorpreso con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,34 g/l; all’uomo è stata ritirata la patente di guida.

Le contestazioni penali sopra menzionate sono da ritenersi allo stato provvisorie e la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito dei citati giudizi.