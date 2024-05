GIULIANOVA – Nella mattinata di ieri, 30 aprile, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno effettuato un intervento sul lungomare di Giulianova, all’altezza dell’hotel Royal, per la rimozione di un albero caduto su una pubblica via.

Un pino marittimo alto circa 15 metri si è spezzato all’altezza di circa 4 metri, cadendo sul sottostante marciapiede. Fortunatamente in quel momento non transitavano persone e pertanto non si sono registrati particolari danni se non alla recinzione dell’hotel.

I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere il pesante albero, impiegando un’autogru e un’autoscala inviate sul posto dal Comando di Teramo ed utilizzando una motosega per sezionare il tronco in varie parti che sono state poi sistemate a bordo strada.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.