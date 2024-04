FERMO – Al via la seconda edizione del Pergolesi Jazz Festival, una delle manifestazioni più significative del settore per musicisti e amanti del jazz.

Il 2, 3 e 4 maggio, nell’auditorium I. Billè del Conservatorio di Fermo si susseguiranno seminari e concerti organizzati dal dipartimento jazz del Conservatorio Pergolesi di Fermo. Il Festival inizierà giovedì 2 maggio alle ore 9 nell’auditorium del Conservatorio con il seminario di David Linx, cantante belga, considerato tra i più importanti della scena jazz contemporanea. L’ingresso è aperto tutti. Il 3 maggio, sempre alle ore 9 , ci sarà, invece, la seconda parte del seminario di Linx durante il quale alcuni studenti di jazz saranno impegnati nell’esecuzione di brani proposti dal Maestro e ascolteranno e faranno tesoro dei preziosi consigli del cantante belga. In coda al seminario, intorno alle 16,30, probabilmente ci sarà l’esibizione degli studenti con l’auditorium aperto al pubblico. Alle ore 18,30, il Pergolesi Jazz Ensemble, gruppo formato da studenti di jazz del Conservatorio Pergolesi di Fermo, punta di diamante di questo istituto, sarà impegnato in un concerto che si terrà presso il Museo archeologico di Fermo, in collaborazione con Fermo in Acquerello, il progetto che prevede momenti di formazione, di condivisione, spazi di esposizione e la diffusione dell’amore per l’arte. Sabato 4 maggio, alle ore 9 , partirà il seminario di Bruno Tommaso: è previsto lo studio con il Maestro di brani scritti e arrangiati dallo stesso per “small ensemble” e big band con gli studenti del Conservatorio impegnati in prima linea. Anche in questo caso, in coda al seminario e a chiusura del Festival, intorno alle 17, ci sarà l’esecuzione dal vivo dei brani studiati durante la giornata. I seminari saranno gratuiti per gli studenti del Conservatorio di qualsiasi Dipartimento e aperti a uditori esterni, versando una piccola quota di 30 euro per tutta la durata del Festival. Le eventuali esibizioni in coda ai seminari saranno, invece, gratuite per il pubblico esterno che vorrà partecipare.

“Da ideatore della manifestazione, insieme alla preziosissima collaborazione dei docenti del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali che coordino, sono molto soddisfatto di come anche quest’anno siamo riusciti a chiudere il cerchio, e non è per nulla scontato quando si ha a che fare con nomi importanti come David Linx, Bruno Tommaso e non solo – ha dichiarato il Maestro Mauro De Federicis.

“Un ulteriore ringraziamento va ai colleghi del Dipartimento degli strumenti a fiato per la loro disponibilità, il Presidente Dott. Igor Giostra, ma anche al Direttore Di Egidio che, “da ultimo arrivato”, ha da subito accolto con toni entusiastici questa seconda edizione del Festival – ha aggiunto.

“Sperimentare, fare ricerca e apprendere dai grandi è una opportunità preziosissima per i nostri studenti. Ringrazio il Maestro De Federicis per il grande lavoro svolto per associare il nostro Istituto ad uno degli appuntamenti di rilievo per gli addetti ai lavori e non solo, attraverso una programmazione così alta – ha detto il direttore Piero Di Egidio.

“La partecipazione di tutti coloro che interverranno da studenti e da amanti della musica testimonierà l’alto valore dell’offerta formativa e di approfondimento oltre la grande professionalità degli artisti coinvolti. Anche grazie a iniziative come queste, il Conservatorio Pergolesi si conferma polo di formazione, cultura e passione per la musica del Centro Italia e non solo – ha concluso il presidente Igor Giostra.