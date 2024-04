MONTEPRANDONE – Settimo evento di Alchimie d’Arte del 2024, venerdì 3 maggio ore 18, nella sala delle esposizioni Nazareno Luciani del GiovArti, in viale de Gasperi, 235 a Centobuchi, con il patrocinio del comune di Monteprandone, la collaborazione di Avis Monteprandone, Code Service, Auser Monteprandone e Farmacia San Giacomo, l’Associazione presenterà lo scrittore David Ferrante, e i suoi racconti di streghe, fantasmi e amore, dal titolo: “Il dolore della luce” ediz.p Tabula Fati.

David Ferrante, è scrittore e sociologo appassionato studioso della cultura popolare che divulga attraverso saggistica e narrativa. Sulle credenze magiche e misteriose ha al suo attivo,oltre a vari racconti, diverse pubblicazioni tra le quali:”Tradizioni, riti e sortilegi del 24 giugno”, San Giovanni Battista nella culturale popolare abruzzese(2018) ristampato in versione ampliata nel 2021 e nel 2023 e le antologie, di cui è ideatore e curatore, “ L’ammidia”,. Storie di Strage d’Abruzzo (2019); Fate, Pandafeche e Mazzamurelli. Storie di miti, superstizioni e leggende dì Abruzzo (2020);Magare. Storie di streghe d’Abruzzo vol.2 (2021) Anime sperse. Storie di Fantasmi d’Abruzzo e Molise.(2024)

Sinossi del libro “Il dolore della Luce.

Il passato ha ombre lunghe e radici profonde che possono abbracciarci o,al contrario, avvolgerci così strettamente da ucciderci. La ricerca della luce si fa esigenza vitale, ma è accompagnata dalla sofferenza- la stessa del neonato che spinge per uscire dal grembo materno e del morente proteso verso la luce che è liberazione da ogni suo male. In questa terra di mezzo tra la vita e la non – vita, anche le visioni assumono una corporeità a volte consolatoria a volte angosciante. E lo spaesamento dell’uomo solo davanti all’inconoscibile: inerme, confuso, inadeguato per quanto si sforzi di lottare, non ha modo di opporsi alla ferocia di un destino ineluttabile.

Questo libro racconta questo.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Enrica Consorti. La voce recitante sarà la stessa Sonia Burini, esporranno opere gli artisti: Vincenzo Luciani, Daniele Merli.

Ingresso gratuito Info 3285546548.