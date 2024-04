GROTTAMMARE – Pochi giorni a un’altra importantissima manifestazione comico-musicale targata Associazione Lido degli Aranci: sabato 4 maggio alle ore 21.15 al Teatro Kursaal di Grottammare, andrà in scena “Rido con l’Arancio – Gran Gala del Folklore Marchigiano”, ovvero una serata all’insegna del buon ridere ancora una volta legata al dialetto marchigiano con il patrocinio del Comune di Grottammare.

Infatti per festeggiare la stagione record di “Commedie Nostre” e il 32° anniversario della fondazione dell’Associazione rivierasca tra le più longeve della cittadina, si è messo in campo il meglio del folklore regionale con i Menestrelli Ermanna & Tonino, Marino d’ Giurda’ e i Compari di Campagna, Gianluca Agostinelli e li ca’ Rrajati e i mitici Lando e Dino.

La serata sarà condotta dal giovanissimo showman tutto made in Grottammare Christian Rosati, salito alle cronache per la sua clamorosa vittoria a L’Eredità di Rai Uno nel 2023 e che è diventato un’importantissima giovane colonna dell’Associazione grottammarese.

Ci sarà divertimento assicurato con le canzoni tradotte in dialetto piceno da Marino d’ Giurda’ e i Compari di Campagna, con il repertorio agreste di Gianluca e li ca’ Rrajati, con i simpaticissimi stornelli dei Menestrelli e con le battute sferzanti del duo di Appignano di Macerata.

Anche la location ristrutturata da poco, ha un suo significato particolare: 30 anni fa dalla “Sala Kursaal” è iniziato il continuo susseguirsi di eventi di successo della storica Associazione. Basti pensare che più di sei lustri or sono, alla primissima serata dal titolo “Sul Mare Luccica”, sul palco grottammarese, sono saliti come ospiti il mitico ‘Nduccio e un giovanissimo Gabriele Cirilli. E anche per questo evento si sta registrando il tutto esaurito con soli pochissimi biglietti ancora disponibili, affrettatevi per accaparrarvi le ultimissime poltrone disponibili! Ingresso 8€ con posti numerati.

Ma il weekend del Lido non si ferma sabato sera, visto che proseguirà anche domenica pomeriggio, alle ore 16.30 all’Ospitale Casa delle Associazioni, con il secondo imperdibile appuntamento della Rassegna Culturale di “Librarsi” primavera 2024, che vedrà protagonista questa volta il mitico Piero Massimo Macchini con le sue “I Mestieri della Mamma”, un libro adatto ai bimbi di tutte le età.

A ingresso gratuito, questa Rassegna sta diventando già alla sua terza edizione, un fortunato fiore all’occhiello per l’Associazione Lido degli Aranci per gli eventi con un’impronta più culturale, vista la grande richiesta da parte di editori e autori sulla propria partecipazione agli eventi in programma e il riscontro sempre più interessante di un pubblico del settore che ha affollato le precedenti edizioni estiva e primaverile 2023 sotto alle Logge del Vecchio Incasato e allo stesso modo, l’appena passata domenica con il primo appuntamento inaugurato dall’inimitabile Petò.

Infoline per tutti gli eventi e tutte le news (perché, come si dice, non finisce qui) sui canali social ufficiali e al 335.6234568. “Con la Lido degli Aranci non ci si annoia mai!“