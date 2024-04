SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Storie di mondi e personaggi non troppo lontani” è il titolo dello spettacolo teatrale che gli ospiti del centro diurno “I colori della mente’” di San Benedetto, del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, porteranno in scena martedì 30 aprile, alle ore 17, al teatro Concordia di San Benedetto.

Questa rappresentazione è l’atto conclusivo del laboratorio espressivo di teatro svoltosi nel centro diurno sul tema delle fiabe, che ha visto il coinvolgimento, per due anni, di sedici utenti del servizio. Dopo i saluti istituzionali, l’evento sarà introdotto dal referente del centro diurno “I colori della mente”, Enrico Paolini, cui farà seguito l’intervento di Antonio De Signoribus, scrittore di fiabe di fama nazionale, che darà il suo contributo sul valore pedagogico della favola e della narrazione, di cui saranno lette anche alcune fiabe. A seguire, la messa in scena della rappresentazione a cura degli ospiti del centro diurno.

“I colori della mente” è una struttura semiresidenziale del Dipartimento di salute mentale dell’Ast di Ascoli che ha sede a San Benedetto e che ha in carico trenta utenti. Vi si accede su invio dello psichiatra curante del Dipartimento di salute mentale. Aperta otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, vi si svolgono attività terapeutiche e riabilitative, individuali e di gruppo, strutturate su progetti individualizzati da un’equipe multi professionale e finalizzate a sperimentare abilità nella cura di sé e nelle autonomie individuali, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni, e a sviluppare capacità espressive e comunicative per un recupero del funzionamento personale e sociale. Tra le attività di riabilitazione ci sono i laboratori espressivi artistico-pittorico, teatrale, di lettura e di scrittura creativa.

“Questo spettacolo è la conclusione di due anni di lavoro. Il teatro, o per meglio dire la teatroterapia, permette di migliorare le capacità cognitive, come l’attenzione e la memoria, e relazionali, rendendo il paziente maggiormente consapevole delle emozioni proprie e altrui. La riabilitazione si realizza, dunque, nei mesi e, in questo caso, negli anni di preparazione dello spettacolo. Ma è in questa occasione, ovvero in quella della messa in scena del 30 aprile e del confronto con il pubblico, che può accadere qualcosa di straordinario: il riconoscimento del paziente come persona, come soggetto abile e creativo. E questo riconoscimento può avere un potere enorme sulla vita dell’altro – ha commentato il referente del centro diurno, Enrico Paolini.

L’ingresso è gratuito.