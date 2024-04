SAN BENEDETTO – Le manutenzioni straordinarie delle strade comunali arrivano in via Santa Lucia. A partire da giovedì 2 maggio, infatti, la strada sarà oggetto di interventi di rinnovo del fondo stradale nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Chiara e quello con la strada panoramica.

I lavori di asfaltatura prevedono la copertura di una superficie di circa 3.900 metri quadrati e saranno svolti a partire dalle 8 di giovedì.

Come previsto in questi casi, con ordinanza della Polizia Municipale, sarà interdetto il divieto di sosta su ambo i lati e, all’occorrenza, il restringimento di carreggiata e/o l’interruzione del transito veicolare nei tratti di strada di volta in volta interessati, fino alla conclusione dell’intervento.