SAN BENEDETTO – Si è svolto lo scorso martedì a Roma presso la sede dell’ambasciata di Francia in Italia, un evento nazionale organizzato dall’Institut Français, nell’ambito delle iniziative di rafforzamento delle relazioni Italia-Francia, previste dal Trattato del Quirinale del 2021. Presenti Dirigenti Scolastici, docenti di lingua francese ed esponenti delle Alliances Françaises di tutto il territorio nazionale.

A rappresentare l’Istituto “A. Capriotti” di San Benedetto il Dirigente scolastico, professor Enrico Piasini, e la professoressa Sandra Melosso, referente del programma ESABAC.

Al centro del dibattito le certificazioni DELF (diploma di studi di lingua francese) – DALF (diploma approfondito di lingua francese), rilasciate dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e adeguate ai livelli di competenza linguistica, definiti nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Riconosciute in tutto il mondo, le certificazioni costituiscono uno strumento di valorizzazione dei percorsi accademici individuali e favoriscono la mobilità studentesca e professionale.

Nel corso dell’evento sono stati presentati diversi progetti di potenziamento della lingua francese attivi negli istituti scolastici, finalizzati alla promozione di un’educazione linguistica interculturale e alla costruzione di una cittadinanza europea. La cerimonia di consegna degli attestati alle scuole presenti ha infine chiuso i lavori della giornata.

All’IIS “A. Capriotti” è stata anche attribuita una targa come riconoscimento dell’impegno con cui da anni si distingue nella promozione delle certificazioni DELF, attraverso corsi di preparazione per gli studenti, tenuti da docenti madrelingua. L’Istituto è inoltre, a partire da quest’anno, sede accreditata per gli esami di certificazioni DELF scolaire.

Esprime grande soddisfazione il Dirigente scolastico: “Questo riconoscimento al nostro Istituto rende orgogliosa l’intera comunità scolastica che, sulla base delle indicazioni del Trattato del Quirinale del 2021, si fa promotrice, nel suo piccolo, del fortissimo legame storico e geografico che unisce Italia e Francia. Paesi con obiettivi comuni, quali il mantenimento della pace, la promozione dei diritti umani, la tutela dei beni pubblici mondiali e la realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per uno sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo che passa anche attraverso il ruolo fondamentale svolto dall’istruzione e dalle lingue italiana e francese”.