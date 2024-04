FERMO – La Ginnastica MaMoTi di San Benedetto continua a inanellare successi importanti, sia dal punto di vista dei risultati, che da quello della crescita dei propri atleti.

Nei Campionati Regionali individuali di ginnastica artistica maschile, promossi dalla Federazione Ginnastica d’Italia e svoltisi presso la palestra Baldassarri di Porto San Giorgio, l’atleta della categoria Juniores Danilo Morelli si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale, raggiungendo il gradino più alto della classifica, con ben sette punti di distacco dal secondo classificato.

Tommaso Lupi, invece, ha conquistato il secondo posto nella categoria allievi1 e Alessio Morganti al suo esordio, il terzo posto per la categoria allievi2L.

Nei campionati di ginnastica artistica femminile, disputatisi alla palestra Appoggetti di Fermo, terzo posto per la grintosa Ambra Ventura, mentre sono rientrate nei primi dieci posti Giorgia Mascitti, Giulia Valentini ed Emanuela Di Matteo.

Ai Campionati Regionali di Recanati, invece, hanno gareggiato ben diciotto atlete della Ginnastica MaMoTi, con diverse di loro all’esordio, che si sono messe in luce. Grazie all’ottima preparazione dovuta agli intensi allenamenti, ben sei atlete rossoblù hanno raggiunto il podio. Maria Amy Santoro (prima classificata categoria 3 base junior 1), Giulia Mascaretti (terza nella 3 base allieve 1), Alessandra Cannella (terza nella 3 base junior 2), Vittoria Capece (seconda nella 3 avanzato allieve 3), Roberta Malatesta (terza nella 3 avanzato junior 3) e Giorgia Romandini (seconda nella 3 avanzato junior 2).

Questi brillanti risultati sono il frutto di un intenso e certosino lavoro e anche il presidente Diego Brandimarte si è congratulato con i tecnici Carla Lunerti e Monica Brandimarte per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata, ma anche con gli atleti, per i brillanti risultati raggiunti e con i genitori per il loro coinvolgimento e attiva partecipazione.