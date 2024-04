BOLOGNA – Nella penultima giornata di campionato, la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto cede sul terreno di gioco del Rugby Pieve 1971 con il punteggio finale di 24-19.

Domenica di passione per la Fi.Fa. Security che in trasferta a Pieve di Cento gioca una partita con la massima concentrazione alla ricerca di un risultato utile contro la squadra che la precede in classifica, con un primo tempo conteso nella metà campo e con supremazia in mischia, ma con difficoltà in touche.

I ragazzi allenati dal coach Leandro Lobrauco spingono in avanti cercando più volte di conquistare la meta, ma Pieve riesce a segnare i primi sette punti, per un errore in difesa dei sambenedettesi, che subiscono poi anche una punizione trasformata dagli avversari. Con un ottima spinta in attacco, i sambenedettesi riescono a segnare una bella meta spingendo oltre i 5 metri con Gianfreda, trasformata poi da Di Bartolomeo, chiudendo il primo tempo sul parziale di 10-7.

Nella ripresa l’Unione Rugby mantiene il possesso palla, costringendo gli avversari a esporsi, ma Pieve approfitta di una palla persa dai rossoblù per spingersi in meta. Ma i sambenedettesi danno prova di carattere, reagendo prontamente e conquistando una meta con Perna, trasformata ancora una volta da Di Bartolomeo, restando agganciati al Pieve, che continua a spingere in attacco e, con un buon gioco alla mano, raggiunge nuovamente la meta.

La Fi.Fa. Security non molla, e fino all’ultimo cerca un varco libero, colto da Vaccari che conquista la terza meta per i rossoblù, non trasformata, chiudendo un bel match sul 24-19 a favore del Rugby Pieve.

La formazione scesa in campo: Russo, Tallè, Di Marcantonio, Del Prete, Valentini, Gianfreda, Coppa, Alemanno, Genovese, Di Bartolomeo, Sioli, Fulvi, Palavezzati, Scarpantonio, Vaccari. A disp. Pellei, Muratore, Ferretti, Di Donato, Alesiani, Perna, Nogueira.

Domenica esaltante anche al campo Mandela, dove si è disputata la partita di Serie A femminile tra le marchigiane Spartan Queens contro Bisceglie Rugby, che hanno dato spettacolo con una sequenza di mete emozionanti finita per 77-0 per le ragazze delle Spartan, dove giocano 2 giovani promesse cresciute sul campo sambenedettese, Alessandra Curzi e Asia Basile che hanno disputato un’ottima partita nei loro ruoli in campo.

L’ultimo appuntamento per la Serie B sarà al campo Mandela domenica 5 maggio alle 15.30, la FiFa Security affronterà il Romagna Rfc, attuale prima in classifica.