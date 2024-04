Grande successo di pubblico per la prima edizione del “Pararally – il Rally per Tutti”, la manifestazione automobilistica non competitiva solidale che si è svolta domenica 21 aprile presso il centro commerciale Città delle Stelle.

Grazie alla stretta collaborazione tra il centro, la Race Project ed il Team GT Drift, oltre 150 persone hanno potuto provare l’ebbrezza di fare un giro adrenalinico in una vera auto da corsa!

Gradite sono state le presenze istituzionali del Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti dell’assessore agli eventi Monia Vallesi e l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni che hanno voluto portare il loro saluto.

Hanno preso parte alla manifestazione anche la Croce Rossa dei Sibillini e di Ascoli, l’AVIS di Ascoli, l’AVIS di Castel di Lama e l’associazione AIL “Alessandro Troiani” che, nel corso dell’evento, ha ricevuto una generosa offerta da parte di tutti i partecipanti e un’offerta anche da parte degli operatori commerciali del centro in accordo con gli organizzatori dell‘evento.

Numerosi i club automobilistici che hanno deciso di presenziare a questa manifestazione, il Piceno Racing, il Club automoto storiche Picenum, il CAST club automoto storiche Teramo e il Club Antiche Ruote.

Interssante e divertente anche l’esposizione di un’autovettura dei carabinieri dove sono saliti tanti bambini che si sono divertiti ad accedere i lampeggianti e le sirene.

Un ringraziamento particolare va in alla Direzione del Centro commerciale che ha messo a disposizione uno spazio idoneo per l’evento e ai vari sponsor che hanno sostenuto questa lodevole manifestazione: Piemme Estintori, OMT gomme, CMC servizi, BRIAN’S, Lago Azzurro, EURO KEM, Servizi Italia, Beta Multiservice, LE ARTI, Az. Agr. Cartofaro, Ristorante Pizzeria Zio Pietro, Centro estetico Jolie ed il Comune di Roccafluvione.

Si ringrazia, inoltre il dj Elio Master e tutti i collaboratori che hanno vigilato e controllato ogni minimo dettaglio per fare in modo che tutto si svolgesse nella massima sicurezza.