GROTTAMMARE – “Percorsi al Vecchio Incasato di Grottammare. Itinerari d’Arte, di Musica, di Cibo” è l’esempio di un’iniziativa che concretizza la volontà di destagionalizzare la nostra bella cittadina. Il proposito è quello di rendere attrattiva Grottammare in tutte le stagioni, appoggiandosi proprio sulle sue bellezze.

Questa mattina, 29 aprile, si è tenuta la conferenza di presentazione dell’evento.

Il sindaco Rocchi ha sottolineato: “C’è il forte desiderio di animare Grottammare e il suo Paese Alto. Questa è un’iniziativa che unisce cultura, gastronomia e musica nella splendida cornice del Vecchio Incasato“.

L’evento è strutturato in 5 appuntamenti nelle giornate di domenica 5 maggio, domenica 19 maggio, sabato 1 giugno, domenica 16 giugno e domenica 30 giugno, nel pomeriggio dalle ore 16. Vede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con l’Associazione Paese Alto e il Consorzio Vecchio Incasato. I percorsi in evidenza sono due: quello artistico e quello musicale. Il loro collante di pregio saranno poi percorsi di degustazione di prodotti tipici e mercatini.

Cristina Baldoni, consigliere con delega alle Attività Produttive, ha spiegato: “Questa è l’esplicitazione della volontà ormai diffusa di riattivare e destagionalizzare Grottammare e le sue proposte, rianimando, così, anche il tessuto sociale“.

Rossella Moscardelli, consigliere con delega agli Eventi Culturali, ha affermato: “Si tratta di un modo per illuminare i nostri centri, renderli ancora più attrattivi. Stuzzicare la voglia dei cittadini del territorio piceno di venire in visita, anche per una gita fuori porta“.

Ha, poi, spiegato alcuni dettagli delle proposte. Cicerone del percorso artistico sarà lo storico dell’arte Andrea Viozzi, aiutato dai volontari FAI, prevista l’apertura straordinaria di Chiese e Musei. Per il percorso musicale si esibiranno Valentino Alessandrini e diverse scuole di musica del territorio: l’Istituto Spontini, il Conservatorio di Fermo, l’Istituto Vivaldi e la Gioventù Musicale D’Italia. Con la particolarità che si esibiranno all’interno delle Chiese; mentre il giovane Alessandrini nella piazza.

Adriana Ficcadenti, presidente dell’Associazione Paese Alto, ha integrato: “Anche il Torrione della Battaglia ricoprirà un ruolo centrale. Lì esporranno le loro opere diversi artisti, opere che si snoderanno anche per le vie del borgo, creando anche un coinvolgimento sensoriale. Un ringraziamento speciale voglio farlo ai ragazzi FAI che si sono resi disponibili: loro sono il nostro futuro“.

Infine, Simone Calvaresi, presidente del Consorzio Vecchio Incasato per le attività commerciali lì presenti, ha dichiarato: “Noi ci occuperemo dell’aspetto gastronomico. Proporremmo degustazioni che varieranno, ma avranno sempre come fulcro le tipicità della zona“.

Un’iniziativa da non perdere assolutamente, un’occasione per animare, appunto, il Vecchio Incasato di Grottammare e con lui mente e cuore di quanti vorranno apprezzarne il fascino.