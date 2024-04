Mister Agenore: “Abbiamo tenuto bene il campo senza subire troppo, nel calcio conta molto l’aspetto mentale e oggi siamo stati compatti, portando a casa in punto importante. Sul finire del primo tempo abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare, poi loro sono stati bravi a pareggiare, sono forti. Abbiamo concesso troppi cross”.

Ascioti: “Il gol? E’ stata una palombella che si è insaccata precisa sul secondo palo, non ho avuto tempo di reazione, poi la analizzerò meglio anche col mister dei portieri. C’è rammarico perchè oggi per più di 70′ abbiamo avuto in mano il pallino del gioco, i play off ora dobbiamo pensare a vincerli. Aspettative per il prossimo anno? Se la società mi chiederà di rimanere sarò molto contento ma non dipende da me. La contestazione del pubblico? Fa male, sapevamo che poteva accadere perchè li abbiamo delusi, in quel momento abbiamo cercato di restare concentrati sul campo”.

Mister Mancinelli: “I fischi del Riviera ci hanno un po’ destabilizzato, abbiamo dovuto prendere lo scossone del gol per svegliarci. La squadra sta attraversando una situazione mentale difficile, in trend è negativo e per dare una svolta serviva qualche episodio a nostro favore. Credo che oggi nelle difficoltà siamo stati bravi a limitare i danni con una difesa completamente under, Zoboletti per la prima volta centrale, Chiatante all’esordio da titolare in un Riviera non semplice. Oggi guardo comunque l’obiettivo mezzo pieno che è quello di aver centrato i play off, so che per la piazza è poco ma dobbiamo concludere l’annata nel migliore dei modi. Cosa è mancato? Abbiamo avuto un calo fisico perchè nel girone di ritorno, pur avendo il pallino del gioco tecnico, abbiamo perso alcune certezze lasciando palla agli avversari e rincorrendo noi, quindi abbiamo iniziato a fare più fatica partita dopo partita. Più che sulle gambe in queste ultime sfide dobbiamo allenare la testa”.