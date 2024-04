SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Roma City.

NOTE

Clima primaverile, campo in buone condizioni. Spettatori 2’966.

FORMAZIONI

U.S. SAMB (4-3-3): Ascioti 04, Pagliari 04, Zoboletti 05, Sirri, Chiatante 04, Arrigoni, Bontà (60′ Scimia), Barberini (65′ Martiniello), Senigagliesi, Battista (75′ Fabbrini), Tomassini. (80′ Lonardo 05)

All. Marco Mancinelli. A disp. Coco 03, Paolini, Sciarra 05, Toure 05, Cardoni 04.

ROMA CITY (4-3-3): Rimbu 04, Todisco 03, Cabella, Capece (80′ Spinozzi), Di Renzo (84′ Gaeta), Codromaz, Gelonese, Bonello 04, Sparacello (60′ Ferrante), Ascoli 05.

ANGOLI 10-2

AMMONITI Sparacello (R) Arrigoni (S) Bonello (R) Ascoli (R)

ESPULSI Ascoli (R)

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Gol del Roma City al primo tiro in porta della partita. Cross da sinistra colpo di testa di Bonello e palla in rete. 0-1.

12′ Prova una timida reazione la Samb, corner di Senigagliesi per Sirri che di testa la mette sul fondo.

23′ Angolo Samb, Senigagliesi crossa sul secondo palo, Bontà prova addirittura una rovesciata ma la difesa allontana.

26′ Punizione Samb dall’out di sinistra, Arrigoni calcia direttamente in porta ma Rimbu compie un grande intervento togliendola dall’incrocio.

30′ Senigagliesi libera il sinistro dai 25 metri. Fuori di poco.

38′ Altro angolo rossoblu, Arrigoni crossa rasoterra e la difesa capitolina respinge.

44′ Punizione Roma City dai 20 metri, Capece mira l’incrocio ma la palla sorvola la traversa.

45+3′ Angolo per la Samb, ancora una volta non sfruttato, finisce qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO

1′ Angolo Samb, Arrigoni crossa troppo sul portiere che di pugno sventa l’azione.

8′ Bonello ammonisto per una trattenuta su Battista, punizione sulla trequarti affidata ad Arrigoni. Cross per Barberini che di testa impegna Rimbu in angolo.

15′ Doppio giallo per Ascoli, Roma City in 10 uomini.

22′ Contropiede pericoloso del Roma City, Di Renzo calcia da posizione defilata, Ascioti blocca in due tempi.

24′ GOL DELLA SAMB: cross a rientrare di Arrigoni per Martiniello che di testa anticipa l’uscita di Rimbu e insacca in rete il gol dell’1-1.

26′ Dalla Curva Nord un coro contenente una frase offensiva verso il nostro direttore, condivisa da una decina o poco più di spettatori presenti.

34′ Samb che continua a provarci con cross dalla trequarti, ma i laziali respingono di testa.

38′ Pagliari finisce a terra in area di rigore, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

43′ Cabella prova il gol beffa con un sinistro al volo stile Totti contro la Samp, l’esito è diverso, palla fuori di 3 metri.

90′ Tiro cross di Fabbrini nel 1′ dei 7′ di recupero concessi. Martiniello non riesce di poco a deviare in porta.

90’+4′ Angolo Samb, cross di Senigagliesi, Sirri tenta la sforbiciata ma cicca la sfera.

90’+6′ Cross rasoterra di Zoboletti, Rimbu blocca.

90’+7′ Sul rinvio del portiere ospite finisce il match. 1-1, fischi del Riviera.