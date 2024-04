GIULIANOVA – Sono stati in tanti, nella mattinata di oggi, 27 aprile, ad accedere agli esami diagnostici disponibili presso il camper della campagna di prevenzione gratuita “Abruzzo in Salute”, in piazza del Mare.

Il poliambulatorio mobile sosterà nella piazza fino all’ 8 maggio esclusi i festivi ( 27, 29, 30 aprile, dunque; 2,3, 4 maggio; 6,7,8 maggio). Possono sottoporsi agli screening gli assistiti della Asl di Teramo. Non è possibile effettuare prenotazioni e occorre avere con sé la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.

Gli esami disponibili sono mammografia, Pap test, Hpv test, spirometria, elettrocardiogramma, controllo dei nei sospetti. Possibile richiedere il kit colon retto.

La mammografia (consigliabile ogni due anni) è rivolta a donne tra i 40 e i 78 anni; il Pap test (ogni 3 anni) a donne tra i 20 e i 30 anni; l’Hpv test (ogni 5 anni) a donne tra i 30 e i 72 anni; la spirometria, l’elettrocardiogramma e il controllo dei nei sospetti sono riservati a persone sopra i 16 anni. Al controllo dei nei, visti i tempi richiesti, possono sottoporsi non più di sei persone al giorno.

Il camper è operativo nei giorni indicati dalle 9 alle 17, con una pausa tra le 13 e le 14.