BARCELLONA – Le aziende sambenedettesi sono state protagoniste del Seafood Expo Global di Barcellona, la rassegna ittica più importante al mondo.

Segue il comunicato:

«Seafood Expo Global è il più grande evento commerciale del settore ittico al mondo. Migliaia di acquirenti e fornitori da tutto il mondo partecipano all’esposizione annuale di tre giorni per incontrarsi, fare rete e condurre affari. Gli acquirenti presenti rappresentano importatori, esportatori, grossisti, ristoranti, supermercati, hotel e altre società di vendita al dettaglio e di servizi di ristorazione. I fornitori espositori offrono i più recenti prodotti ittici, attrezzature per la lavorazione e il confezionamento e servizi disponibili nel mercato dei prodotti ittici. SeafoodSource.com è il media ufficiale dell’esposizione. Una rassegna che ha visto tra i protagonisti anche importanti realtà del settore ittico sambenedettese.

La trentesima edizione è stata la più grande della storia della rassegna, con 51.248 metri quadrati netti metri di spazio espositivo – un aumento del 4% rispetto alla precedente edizione del 2023. Per il suo terzo anno si è svolta nel quartiere fieristico Gran Vía della Fira de Barcelona. L’edizione 2024 ha accolto 2.244 aziende espositrici provenienti da 87 paesi e 67 padiglioni nazionali e regionali. La fiera commerciale globale più diversificata al mondo per l’industria ittica riunirà i principali attori di tutto il mondo: fornitori di prodotti ittici, attrezzature, imballaggi e servizi, acquirenti al dettaglio, servizi di ristorazione e aziende di distribuzione, importatori, leader governativi e industriali.

Il distretto agroalimentare sambenedettese era rappresentato anche dal CAAP – Centro Agroalimentare Piceno e in proposito l’amministratore delegato dell’ente la dottoressa Francesca Perotti ha detto: “La trentesima edizione di Seafood Expo Global a Barcellona è stata particolarmente importante, anche per conoscere quali sono le strategia di sviluppo del settore ittico. Il Caap ha partecipato come realtà che fa parte di Italmercati e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con partner internazionali su vari temi come ad esempio l’importanza dei Big Data e delle tecnologie avanzate. Sempre più aziende presentano nuovi formati e macchinari di lavorazione come alternative più rispettose dell’ambiente applicate alla pesca o all’acquacoltura e nuove soluzioni di tracciabilità per migliorare la competitività del settore. Inoltre, a Barcellona abbiamo avuto modo di constatare come Sostenibilità e Intelligenza Artificiale siano tematiche sempre più ricorrenti nello scenario ittico mondiale. L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dei mari e sulla sicurezza alimentare è uno dei temi principali affrontati nel corso dei convegni che hanno esplorato anche la tracciabilità e l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore. In tale contesto si inserisce l’iniziativa che accomuna il Caap con la rassegna di Barcellona. Infatti, l’evento ha proseguito la sua collaborazione con il Banco Alimentare di Barcellona, Banc dels Aliments, per raccogliere i frutti di mare donati dagli espositori alla fine dei tre giorni”.

Un evento molto importante si è svolto nella sede dell’Ambasciata Italiana dove la Regione Marche, ha organizzato una serata di gala alla presenza tra gli altri del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dell’assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini e del consigliere regionale Andrea Assenti “Nel corso della serata è stato servito il pesce dell’azienda sambenedettese Ittica L.P. – ha detto l’amministratore delegato Francesca Perotti – che ha sede proprio all’interno del CAAP Centro Agroalimentare Piceno”».