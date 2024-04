ROMA – Mister Maurizi suona la carica alla vigilia della sfida del Riviera: “Mi aspetto voglia di riscatto dopo le ultime due sconfitte consecutive”.

Qui tutto quello che c’è da sapere sui capitolini

Contro il Fossombrone, nell’ultima sfida, una brutta battuta d’arresto. “E’ lo specchio di una stagione fatta di alti e bassi, a tratti siamo stati troppo umorali – afferma l’allenatore del Roma City – ma per questo finale di stagione mi aspetto un cambio di marcia, una corsa in più per aiutare il compagno, mettendo il noi davanti alle individualità”.

Qui le possibili contromosse di mister Mancinelli

Riguardo la prossima sfida contro la Samb: “In passato non sempre abbiamo avuto la giusta percezione del pericolo e abbiamo subito gol con troppa semplicità. Contro la Samb certi errori non possiamo permetterceli. Non sempre in campo abbiamo fatto le scelte giuste, anche per mia responsabilità, ma al Riviera dovremo essere un gruppo compatto per portare a casa l’obiettivo”.