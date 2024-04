SAN BENEDETTO – La coperta è corta in difesa per la Samb di mister Mancinelli che, alla sua prima da allenatore, non potrà contare sulla coppia Sbardella-Pezzola.

Si valuta Zoboletti centrale, in emergenza, a fare tandem con capitan Sirri, mentre sugli esterni Pagliari, Chiatante e Pietropaolo si giocano i due posti da titolari disponibili.

Davanti invece, rientra dalla squalifica rimediata per somma di ammonizioni contro il Campobasso Nazareno Battista, che potrebbe comporre il tridente tutto over insieme a Senigagliesi e Tomassini.

La rifinitura di domani, toglierà gli ultimi dubbi a mister Mancinelli in vista del Roma City.

