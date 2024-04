JEREZ – Le parole dei piloti del team Vr46 dopo le prove del venerdì del gp di Spagna.

Marco Bezzecchi: “Sono abbastanza contento, abbiamo fatto uno step discreto. Mi ha aiutato molto che qui la pista ha meno grip e la moto gira naturalmente meglio. Abbiamo chiuso due turni solidi, peccato per la caduta, sono stato forse un po’ troppo generoso. La moto si comporta bene, manca ancora qualcosa a centro curva, soprattutto nel T3, ma in frenata mi sento bene, in particolar modo con la soft dietro. Abbiamo una buona base da sfruttare, è la prima volta che mi sento così a mio agio alla guida. Il passo non è male, devo controllare i dati ma sono soddisfatto”.

Fabio Di Giannantonio: “Un ottimo venerdì, forse uno dei migliori dall’inizio dell’anno, sono contentissimo. Stamattina ho avuto un buon feeling subito, sul time attack non sono stato perfetto. C’era un po’ di traffico e poi la bandiera gialla, ma non mi preoccupo, la Q2 era l’obiettivo. Per domani mi sento bene, spero non ci saranno scherzi del meteo, preferirei un sabato sull’asciutto. Avere Vale nel box è stato fighissimo, un grande onore: l’ho visto a bordo pista, poi dopo il turno. Ho dato il massimo, avevo paura di fare una brutta figura”.