JEREZ – Venerdì di libere decisamente positivo e con Valentino Rossi ospite d’eccezione, per le Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team a Jerez de la Frontera dove questo fine settimana si corre il GP di Spagna. Accesso diretto alla Q2 garantito con Marco Bezzecchi che prende subito il ritmo dei più forti e chiude al quarto posto e Fabio Di Giannantonio nono.

Soddisfatto delle sensazioni alla guida fin dal mattino e nonostante una piccola scivolata al via della Practice1, Marco impone un ottimo ritmo nel pomeriggio. Ferma il cronometro a 1’36.364, tempo sul giro che vale un ritardo di soli tre decimi dai primissimi (Bagnaia, 1’36.025 ndr).

Solido step in avanti tra i turni e feedback molto positivi anche per Fabio, che stacca un buon 1’36.536. Con solo mezzo secondo di gap è pronto ad accorciare le distanze in vista della Sprint di domani (03.00 pm local time ndr).