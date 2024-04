ACQUALAGNA (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti, alle ore 17.40 circa in località Furlo, per un incidente stradale tra un’autovettura ed una motocicletta. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati tra loro.

Sul posto la squadra VVF di Cagli (PU) ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Due i feriti della motocicletta affidati al personale del 118, di cui uno trasportato al pronto soccorso di Urbino e il secondo trasportato, in eliambulanza, all’ospedale regionale di Torrette.