SAN BENEDETTO – È venuta a mancare a 87 anni dopo una lunga malattia Maddalena D’Annunzio, storica titolare del negozio Jolly Pelletterie.

Insieme al marito Antonio Parroni (scomparso nel 2013) la signora Maddalena è stata, con la sua indimenticabile boutique, un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, distinguendosi sia per i suoi modi raffinati sia per la sua indiscutibile abilità come commerciante.

Una donna con una passione infinita per il commercio, che ha letteralmente attraversato decenni di storia di San Benedetto insieme al suo immancabile sorriso e la sua imprescindibile professionalità.

Doti, queste, che le hanno permesso di rendere la sua pelletteria un punto di raccolta delle migliori firme nel corso degli anni.

Il centro della città perde un suo autentico pezzo da novanta, una figura d’altri tempi che oggi è sempre più difficile trovare.

I funerali si terranno sabato 27 aprile alle 9:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Benedetto Martire.