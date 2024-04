FERMO – Un evento musicale straordinario in programma domenica 28 aprile al Teatro Dell’Aquila di Fermo, dove, alle ore 18, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal Maestro Pietro Consoloni, si esibirà in “Il Giro del mondo in un concerto”, insieme all’attore Daniele Vagnozzi.

Un viaggio sonoro avvincente e sorprendente a bordo di un “aereo-orchestra”, che si si aggancia direttamente al titolo della stagione sinfonica 2024, “Geografie Musicali” e il cui titolo, non a caso, rimanda al famoso romanzo di avventure, “Il giro del mondo in 80 giorni” di Giulio Verne, in cui l’autore aveva lanciato una sfida: compiere un giro completo della terra in soli 80 giorni. E questa volta, grazie alla magia della musica, capace di accendere la fantasia e di condurci a ogni latitudine, il pubblico potrà compiere questa meravigliosa impresa nello spazio di una sola serata.

Sulla scia delle musiche di grandi compositori come Rossini, Bizet, Boccherini, Mozart, Brahms, Haydn, Händel, Sibelius, Grieg, Čajkovskij, Joplin, si potrà, dunque, viaggiare dalla Francia alla Russia, dalla Scandinavia alla Cina, dalla Germania alle Americhe per scoprire come i popoli della terra abbiano racchiuso la loro anima nel suono e nella danza.

Biglietto unico 5 euro, acquistabile anche online su www.vivaticket.com. o al botteghino del Teatro: tel 0734/284295, e-mail biglietteriateatro@comune.fermo.it