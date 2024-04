JESOLO – Lo scorso weekend si è tenuto il “Trofeo Internazionale Città di Jesolo” al quale ha preso parte la tredicenne Giada Di Pietro, della società sambenedettese World Sporting Academy, nella quale ha avuto modo di confrontarsi con ginnaste appartenenti alle squadre nazionali di America, Brasile, Canada, Spagna, Germania, Francia e Italia.

Un’ottima esperienza per la giovane atleta della World Sporting Academy nonostante un risentimento alla caviglia che ne ha limitato la partecipazione esclusivamente alle parallele dove, tuttavia, ha conquistato una preziosa finale, guadagnandosi il quinto posto in una competizione di livello mondiale e preolimpica.

Un grande orgoglio per la società e per la sua allenatrice Elena Konyukhova che l’ha accompagnata in questa esperienza e per il suo preparatore fisico Jean Carlo Mattoni.

Di fondamentale importanza il sostegno di Youth d’Élite per il body personalizzato realizzato per l’occasione e dello sponsor Esca Condipresto che affianca le atlete, fornendo loro il supporto necessario.

“Labor Omnia Vincit”.