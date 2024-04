Nella penultima partita di campionato la Samb affronta il Roma City. Dopo la deludente prova contro l’Atletico Ascoli, resta difficile trovare una giustificazione, ma bisogna raccogliere i cocci e provare a vincere i playoff, sotto la guida di Mancinelli. Con Campobasso e L’Aquila, ormai irraggiungibili ed in lotta per la qualificazione diretta, anche il primo slot per i playoff è praticamente assegnato ad una delle due. I competitor della Samb saranno Avezzano e Vigor Senigallia. Un punto sotto abbiamo proprio il Roma City, a seguire Chieti, Notaresco ed Atletico Ascoli, che ancora hanno un barlume di speranza per poter accedere, almeno a livello matematico. La Samb avrà gli scontri diretti proprio contro Roma City e Senigallia. In realtà alla Samb basterebbe un pareggio contro i laziali, per avere una relativa tranquillità, mentre una vittoria ci metterebbe al sicuro. Paradossalmente L’Atletico Ascoli e Notaresco, impegnati nello scontro diretto, dovrebbero tifare Samb e vincere la partita per rimanere in corsa, a discapito dell’avversario, mentre un pareggio escluderebbe l’Atletico. Stessa cosa per il Chieti, che però si trova ad affrontare un Campobasso che non vorrà perdere la vetta della classifica.

Da scongiurare la quarta sconfitta consecutiva, che porterebbe rappresentare invece un problema, perchè porterebbe il Roma City a -3 ed i giochi sarebbero ancora aperti con l’ultimo match proprio a Senigallia.

Per la cronaca l’Avezzano dovrà affrontare Fano e Sora, il Senigallia sarà impegnato nel frattempo a Riccione, mentre il Roma City ospiterà il Vastogirardi per l’ultimo scontro.

La partita d’andata al Riano Athletic Center finita 0-0, con due interventi di mano in Area da parte del Roma City non ravvisati dall’arbitro Bruno Spina di Barletta. Una squadra capace di riunire “Samba” e “Ascoli”, niente a che vedere con le due squadre di calcio ovviamente, ma trattasi di Pape e Luca due giocatori a disposizione di mister Maurizi, che per pura coincidenza si trovano a giocare insieme.

Roma City, in questa partita di ritorno, orfana di Proia, trasferito ad Orvieto, resta sempre un bell’organico con Codromaz, Scognamiglio , l’ex Gelonese ed i due attaccanti Sparacello e Di Renzo, bomber indiscusso del girone con 18 gol.