PORTO SANT’ELPIDIO – È successo nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, al km 267, direzione nord dell’A14. Un’auto si è ribaltata nel tratto autostradale Porto Sant’Elpidio-Civitanova Marche. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Secondo quanto riportato dall’Ansa Marche, viaggiavano a bordo una donna e un bambino. I due, dopo le prime immediate cure, sono stati trasportati in ospedale. La prima in condizioni gravi e il secondo, in codice verde, non ha riportato traumi significativi.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario, Vigili del Fuoco e Polizia autostradale, la quale sta procedendo ai rilievi del caso per stabilire chiaramente le dinamiche di quanto accaduto.

Si sono verificati conseguenti rallentamenti del traffico e code.