CUPRA MARITTIMA – “Il tennis è una relazione” dice la giovane Tashi ai giovani Art e Patrick, in uno dei lunghi flashback che “spezzano” la partita. Una relazione di sguardi e corpi che si muovono. Il classico di Truffaut, aggiornato al XXI secolo da Guadagnino. Dai virtuosismi registici a quelli sonori, Guadagnino ci immerge in un rave party orgasmico dove si incrociano tradimenti, bugie, rapporti di forza, passanti, smorzate, baci rubati, smash, doppi falli e abbracci spezzati. Il tutto ossessivamente finalizzato alla ricerca di un contatto, di un godimento “reale”, di un desiderio finalmente appagato.-sentieri selvaggi

Altro stile per Back to Black di Sam Taylor-Johnson, che tratta l’ascesa dell’immensa cantautrice Amy Winehouse, dalla passione per il jazz trasmesso dalla famiglia di origine fino al successo mondiale in pochissimo tempo. Un talento straordinario interrotto a soli 27 anni.

Lunedì 29 aprile ore 21, un gradito ritorno quello di Chiarini al Margherita, un autore che non smette mai di sperimentare e cercare nuove strade nel panorama del cinema. Definito da Alberto Crespi ‘un film pazzesco! un film che non c’entra niente con quello che vediamo normalmente’

Roger è un bassotto e tutti i giorni fa lo stesso percorso, tutto sembra immobile. Poi inizia a girare la notizia che sta per arrivare in città il Presidente Mattarella…

Vi aspettiamo per domande e risposte con l’autore, la serata sarà coordinata dal regista marchigiano Gianluca Santoni.