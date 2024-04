“Da anni segnaliamo la mancata programmazione nella formazione dei medici che ha portato alla clamorosa carenza di cui oggi paghiamo le conseguenze – spiegano il segretario Latini e il gruppo della Lega in Regione – Risparmiare sulla formazione dei nuovi medici per tutti questi anni è stato assurdo come dimostra la forbice tra pensionamenti e nuove lauree che sta progressivamente impattando sull’assistenza di base dei territori. L’abolizione del numero chiuso è un passo decisivo per invertire la tendenza senza contare che risponde ad un principio liberale valido per ogni cittadino: libertà di accesso ad ogni tipologia di corso universitario, nel pieno rispetto del diritto allo studio”.