SAN BENEDETTO – Centosette anni festeggiati con i suoi colleghi dopo una lunga carriera. Oggi, nel giorno del suo compleanno, i carabinieri hanno incontrato Guerino Patani nato a Teramo nel 1917, brigadiere dei carabinieri in congedo.

Nella sua casa di San Benedetto, circondato dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti, il comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Piceno, Colonnello Domenico Barone, insieme al Comandante della locale Compagnia Capitano Francesco Tessitore ed al Comandante della Stazione Luogotenente C.S. Pasqualino Palmiero, ha portato un saluto e un affettuoso abbraccio dell’Arma al militare ultra centenario, consegnandogli in dono, da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, una lettera di auguri e un tagliacarte con lo stemma dell’Arma dei Carabinieri.

Guerino si arruolò giovanissimo nell’Arma dei carabinieri, ha partecipato anche alla Seconda Guerra Mondiale nel ruolo di corriere dal Brennero alla Sicilia, ha vissuto il rastrellamento tedesco delle Fosse Ardeatine nel Marzo del 1944 e sempre a Roma ha partecipato alla lotta antifascista nel Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri.

Nel 1963, infine, fu trasferito alla Stazione di Grottammare dove ha raggiunto il congedo nel 1970. Nei prossimi giorni la festa continuerà insieme ai suoi colleghi della Sezione Carabinieri in congedo di Grottammare della quale è stato il cofondatore.

Un uomo sensibile e lucido che ama raccontare la sua esperienza di vita e impegno, anche nei tragici anni dell’ultima guerra. Nel contesto, uscì illeso dai bombardamenti sulla linea ferroviaria italiana in cui persero la vita i suoi più cari colleghi. Per la sua conoscenza dei vicoli romani, poi, riuscì a sfuggire al rastrellamento tedesco delle Fosse Ardeatine. Organizzò, inoltre, a fine guerra numerose azioni informative in zona Appia-San Giovanni-Tuscolano.

Oggi, nella sua casa di San Benedetto, resta “fedele nei secoli” alla sua Arma dei Carabinieri.