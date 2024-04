CUPRA MARITTIMA – Grande impegno da parte dell’amministrazione comunale per la valorizzazione dell’area cimiteriale di Cupra Marittima che tanto sta a cuore ai cittadini della comunità.

L’intervento di ampliamento realizzato sulla parte “nuova” ha visto la realizzazione di 150 nuovi loculi sfruttando il corridoio coperto, evitando così l’utilizzo di ulteriore suolo e favorendo il contenimento dei costi sia per la realizzazione dell’opera sia per l’acquisto dei loculi. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 215mila euro.

L’altro intervento anch’esso concluso poche settimane fa, ha riguardato la ristrutturazione della prima colombaia della parte centrale del cimitero; un intervento complessivo di 170mila euro che ha consentito con le economie di intervenire sui marciapiedi dei blocchi vicini che erano pericolosi e impedivano inoltre un agevole spostamento delle scale.

È stato invece approvato dalla Soprintendenza il progetto di ristrutturazione della parte storica del cimitero e siamo in attesa dell’approvazione finale da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per procedere con la gara di appalto dei lavori.

Il Comune di Cupra ha di fatto ottenuto un finanziamento di 900mila euro, fonti istituzionali confermano, con il quale si andrà a sistemare le parti messe in sicurezza dopo il sisma del 2016 con un intervento realizzato nel 2020 e soprattutto sarà riaperto il corridoio sotterraneo attualmente chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.