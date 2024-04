GROTTAMMARE – Un’immensa Gloria Conti, accompagnata dal maestro Andrea Galosi, ha deliziato il numerosissimo pubblico che ha riempito per l’ennesima volta il Teatro delle Energie di Grottammare domenica 21 aprile in un inaspettato sold-out pomeridiano.

Bellissimi e colorati i balletti delle pizzicose dell’Utes, con i loro sgargianti costumi e i loro ritmi coinvolgenti. Tanti applausi per la Compagnia del Colle di Acquaviva Picena vincitrice dell’edizione 2023 con uno sketch tutto nuovo portato sul palco e predisposto ad hoc per la serata.

Molto toccante la consegna della beneficenza alla Croce Azzurra di Cossignano e Ripatransone, nel segno di Paolo Vecchiarelli, suo prezioso collaboratore e grande amico del Lido, scomparso pochi giorni or sono. Quindi una pomeridiana veramente brillante vissuta tra solidarietà, teatro, musica e premiazioni.

Sono state premiate infatti le compagnie amatoriali dialettali e alcuni dei loro attori, che hanno reso esilarante ogni momento con battute e barzellette simpaticissime.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale sempre presente con il sindaco Alessandro Rocchi e il Vice Sindaco Lorenzo Rossi, tutto lo staff del Lido e in particolare i due registi Rosina Bruni e Angelo Carestia.

Il prossimo appuntamento è per il 4 maggio, ore 21.15 alla Sala Kursaal con il Gran gala del folklore marchigiano nello spettacolo “Rido con l’Arancio”, con grandi ospiti delle tradizioni locali come Lando e Dino, Gianluca Agostinelli e li carrajate, Marino d’Giurda’ e i Compari di Campagna e i nostranissimi “Menestrelli” Ermanna & Tonino che saranno introdotti sul palco dal conduttore, showman, giovanissimo pluripremiato tutto “Made in Grottammare” Christian Rosati.

Tutto questo, come augurio per l’anniversario dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare, proprio dove tutto è iniziato, ormai 40 anni fa. Biglietto euro 8,00 con post numerati. Infoline al 335.6234568 e sui canali social ufficiali. “Affrettatevi, i biglietti stanno andando a ruba!”.