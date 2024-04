MARTINSICURO – Domenica 28 aprile a Martinsicuro sarà Pantani Day: mostra di cimeli del campione e incontro con Tonina Pantani, madre dell’indimenticato campione delle due ruote.

Continuano gli appuntamenti di preparazione al Giro d’Italia che giovedì 16 maggio vedrà Martinsicuro grande protagonista del tour in rosa. Dalla città truentina, infatti, partirà la 12esima tappa con arrivo a Fano e fervono i preparativi.

Domenica, in sala consiliare, andrà in scena una giornata interamente dedicata a Marco Pantani, campione italiano tra i più amati di sempre, scomparso il 14 febbraio 2004 in circostanze ancora poco chiare. L’appuntamento è alle 13 in sala consiliare con l’apertura di una mostra di cimeli appartenuti al “Pirata”. Dopo una presentazione da parte dell’amministrazione comunale, sarà ospite Tonina Pantani, madre di Marco, che dialogherà con Simone Tommolini, presidente degli operatori turistici di Martinsicuro, ripercorrendo la vita del campione dall’infanzia, alla passione per le due ruote, fino alla prematura scomparsa. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

“Ed è con grande soddisfazione che accogliamo la signora Tonina Pantani nella nostra città – le parole del consigliere con delega al Turismo, Umberto Barcaroli – è un evento che abbiamo fortemente voluto e che personalmente ho caldeggiato sin da quando ci è stato proposto. L’occasione di ricordare uno dei più grandi campioni italiani del ciclismo alla prima e storica partenza del Giro d’Italia a Martinsicuro, non poteva che essere colta subito”.

“Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro paese la madre di un campione come Pantani – il commento invece di Alessandro Casmirri, delegato allo Sport – un uomo che ha dato tutto se stesso in uno sport che lo ha portato ad essere per molti un simbolo indelebile. La sua forza resterà nei ricordi e nella memoria storica del nostro Paese per sempre”.