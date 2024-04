RIPATRANSONE – I bambini delle classi prime, seconde e terze dell’ISC sono stati coinvolti in una lezione-gioco portata avanti dal Presidente del circolo di Legambiente di San Benedetto “Lu Cucale”, Sisto Bruni, e il Vicepresidente di Picenambiente Spa, Umberto Pulcini; inoltre erano presenti i rispettivi insegnati delle classi e i Consiglieri comunali Alessandro Ricci e Silvia Maroni.

Sono stati trattati diversi temi ambientali che spaziano dall’importanza di una corretta raccolta differenziata, a quello di un corretto utilizzo dell’acqua e delle materie prime in generale, includendo in questo modo anche argomenti relative alle passate Giornata internazionale dell’Acqua (22 marzo 2024) e del Riciclo (18 marzo 2024). Il confronto è stato molto interattivo e partecipato dalla parte dei bambini, i quali hanno posto domande molto interessanti.

Infine, Picenambiente Spa ha voluto donare uno zaino a sacca ed una borraccia riutilizzabile alle classi come auspicio per un futuro migliore, in cui il riuso ed il riciclo prevalgono sul consumo monouso.

Si ringraziano la Dirigente dell’ISC, Gaia Gentili, e gli insegnanti Giuseppe Marchetti, Maria Pia Albanesi, Morena Ciarrocchi, Maria Antonietta Fanini, Mirella Travaglini e Renata Novelli per l’attenzione e la sensibilità che ripongono verso le tematiche ambientali e la loro disponibilità nel mettere a disposizione il loro tempo e il circolo di Legambiente di San Benedetto del Tronto e Picenambiente Spa.