SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della Stagione dei Concerti 2024, organizzata dalla città di San Benedetto e dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, mercoledì 24 aprile, alle ore 18.15, presso la Sala Consiliare del comune, si terrà il concerto finale della Masterclass di clarinetto dell’ISC centro Curzi, diretto dal Maestro Vincenzo Correnti.

Per l’occasione si esibirà un ensemble di clarinetti composto sia dagli allievi attuali della scuola, della classe della professoressa Serena Zeppilli, sia da alcuni ex allievi che hanno continuato, dopo la scuola, lo studio e il perfezionamento dello strumento e che si esibiranno appositamente per questa occasione .

Vincenzo Correnti è un clarinettista di chiara fama, che si è perfezionato con i Maestri A. Prinz, Gervase de Peyer, Fabrio Meloni e ha lavorato con Ciro Scarponi. Accanto all’attività didattica, svolge un’ intensa carriera concertistica, collaborando stabilmente con il pianista Fabrizio Ottaviucci, ed esibendosi come solista con orchestra per molte associazioni concertistiche e in importanti festival.

L’ ensemble di clarinetti presenterà un programma che spazierà tra vari generi musicali e che sarà sicuramente di grande interesse per il pubblico.

Una collaborazione, quella fra la Stagione dei Concerti e la scuola media ad indirizzo musicale, destinata a crescere e per la quale grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica, la professoressa Elisa Vita, che ha anche sottolineato la professionalità e i risultati raggiunti dall’indirizzo musicale.

L’ingresso è libero.