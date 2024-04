SAN BENEDETTO – E’ stata convocata in seduta ordinaria l’assemblea del Consiglio Comunale per il giorno 23 Aprile, con il seguente ordine del giorno:

approvazione verbali seduta precedente del 02/03/2024 interrogazione a iniziativa della consigliera comunale annalisa marchegiani ad oggetto: “variante suap promarche” (prot. n. 24219 del 27/03/2024) interpellanza a iniziativa della consigliera luciana barlocci riguardante il complesso natatorio “primo gregori” (prot. n. 29154 del 16/04/2024) interrogazione a iniziativa del consigliere comunale lorenzo marinangeli ad oggetto: “ricollocazione associazioni edificio ex municipio di via fileni” (prot. n. 29454 del 16/04/2024) interrogazione a iniziativa del consigliere comunale giorgio de vecchis (prot. n. 29465 del 16/04/2024) interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali paolo canducci e aurora bottiglieri ad oggetto: “manutenzione ordinaria urgente opere asta fluviale torrente albula” (prot. n. 29529 del 17/04/2024) comunicazione prelevamenti dal fondo rischi contenzioso: delibera di giunta n. 48 del 11/04/2024 ratifica variazione al bilancio di previsione 2024/2026 adottata in via d’urgenza ai fini dell’approvazione del nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale. articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – riconoscimento debiti fuori bilancio. sentenza esecutiva n. 77/2024 del giudice di pace di ascoli piceno. transazione in sostituzione decreto ingiuntivo n. 29/2024 tribunale di ascoli piceno. approvazione rendiconto della gestione anno 2023 e relativi allegati assemblea dei comuni soci della ciip spa del 06/05/2024: “cessione partecipazioni azionarie detenute da ciip spa in hydrowatt spa – accordo stipulato tra ciip spa e epico srl finalizzato alla compravendita di azioni della hydrowatt spa e relativi atti attuativi – richiesta autorizzazione all’assemblea dei comuni soci ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) dello statuto societario.” assemblea dei comuni soci della ciip spa del 06/05/2024: 2. progetto di rinforzamento industriale di ciip spa gestore del sii per l’ato marche sud mediante acquisizione societaria – richiesta autorizzazione all’assemblea ai sensi dell’art. 24 1° co. lett. d) dello statuto.

Ore 15.00 Si procede con l’appello, numero legale raggiunto. Approvato il verbale della seduta precedente.

Ore 15.05 Interrogazione a iniziativa della consigliera comunale Annalisa Marchegiani ad oggetto: “Variante Suap Promarche”

ore 15.18 Interpellanza a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il complesso natatorio “Primo Gregori”

ore 15.34 Interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Giorgio de Vecchis, in relazione ad un procedimento penale a carico di una dipendente comunale, e l’eventualità di costituzione di Parte Civile.

Il Sindaco risponde che come deciso dalla Giunta e comunicato alla stampa, che il Comune non reputa idoneo costituirsi Parte Civile.

ore 15.54 Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri ad oggetto: “Manutenzione ordinaria urgente opere asta fluviale Torrente Albula”

ore 16.06 L’assessore al Bilancio Domenico Pellei illustra i punti 7,8,9.

Ore 16. 31: interviene la Consigliera Luciana Barlocci “Il bilancio consuntivo è una verifica per capire se gli obiettivi politici sono stati raggiunti. Lei Assessore ci dice che questo ente stralcia oltre 3 miloni di Euro che non si potevano stralciare. Tra gli stralci ci sono 400.000 Euro sulle pubbliche affissioni, quando recuperiamo questi soldi? chi è che li deve pagare? perché le persone pagano tutto, ma l’Ente non riesce a recuperare i soldi?”

Ore 17.19 Interviene il Consigliere Giorgio De Vecchis “Qui mancano i fondamentali, manca il rispetto della legge, manca la consapevolezza di essere pubblici ufficiali, manca la consapevolezza di essere Consiglieri Comunali. questa gestione dell’apparire, poi si perde dietro ai numeri. Nel bilancio mancano le note della politica, questo bilancio è una serie di cifre, senza un’indirizzo. Come si fa a votare un bilancio del genere? mancano le garanzie primordiali.

Ore 17.41 Interviene il Consigliere Fabrizio Capriotti:” ho sentito che c’è grande preoccupazione per recuperare i crediti, ma se non fosse così il governo non rottamerebbe le cartelle. Verrà fatto un futuro Consiglio dove l’amministrazione illustrerà quali sono i nostri progetti”

Ore 17.49 Conclusioni dell’assessore Pellei e dichiarazioni di voto