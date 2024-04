MONTALTO MARCHE – “Stanno giungendo al termine cinque anni di impegno, difficoltà, opportunità e grandi soddisfazioni. È stato un mandato di certo indimenticabile per la straordinarietà e per la difficoltà del contesto storico nel quale abbiamo operato. Ma è stato anche un periodo entusiasmante e travolgente per le imperdibili opportunità che siamo riusciti a cogliere grazie all’incredibile sinergia che si è creata tra gli amministratori e gli uffici comunali a cui rinnovo il mio ringraziamento per il loro essenziale sostegno. Tanto abbiamo realizzato, ma ancora moltissimo dobbiamo concretizzare.

Ora è il momento delle considerazioni e delle valutazioni, amministrative e anche personali, ma è soprattutto il tempo di non fermarsi e di continuare a lavorare. Perché è adesso che determineremo se quello che abbiamo programmato, iniziato, voluto e ottenuto con determinazione diventerà realtà.

Non è certo il tempo di egoismi e di divisioni e non è certo il tempo di distrazioni. La scadenza del PNRR, la delicata gestione dei fondi Sisma, la complessità delle procedure in corso e i numerosi accordi con prestigiosi partner da attuare impongono un’intensa e continuativa attività amministrativa.

Continueremo quindi a rimanere concentrati e a mettere tutto il nostro impegno sui tanti progetti che abbiamo in corso, come abbiamo fatto fino ad oggi, fino all’ultimo giorno di questo mandato amministrativo. Credo che questo sia anche il modo migliore per chiedere, ancora una volta, il vostro sostegno e la vostra fiducia in me e nella nostra squadra. Perché sarà grazie al supporto di tutti voi se potremo continuare a costruire il futuro che la nostra Montalto merita”.

Queste le dichiarazioni di Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche, in vista delle prossime elezioni amministrative (8-9 giugno 2024).