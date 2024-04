MONTEPRANDONE – Ecco il programma di “Borgo a colori”, il calendario estivo di eventi redatto dal Comune di Monteprandone.

Ogni martedì – ore 21

Salute in Cammino

Camminate gratuite per tutte le età

a cura di US Acli Marche

piazza dell’Unità, Centobuchi

Ogni primo venerdì del mese – ore 17

Girotondo di libri

Incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia in età prescolare. Evento rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni

a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno

Asilo Nido Comunale e Parchi comunali, Centobuchi e Monteprandone

Mercoledì 24 aprile – ore 10

79esimo anniversario della Festa della Liberazione d’Italia

C’erano una volta. Storie e memorie della lotta di liberazione.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Carlo Allegretti incontrano gli autori locali

a cura di Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Monteprandone

Centro Pacetti, Centobuchi

Sabato 27 aprile – ore 18

Incontro con Ylenia Vesperini

Presentazione del volume “Komorebi”

a cura dell’associazione culturale Alchimie d’Arte

sala audiocinema, Centro GiovArti, Centobuchi

Dal 3 maggio al 2 giugno

Maggio in arte e cultura

Esposizioni collettive e personali di arte contemporanea

Venerdì 3 maggio – ore 18

Apertura della collettiva degli artisti Emidio Mozzoni, Gigi Morganti e Vincenzo Luciani e presentazione del volume “Il dolore della luce” di David Ferrante

a cura dell’associazione culturale Alchimie d’Arte

sala delle esposizioni “Nazareno Luciani”, Centro GiovArti, Centobuchi

Sabato 4 maggio – ore 21

71° Raduno Nazionale dei Bersaglieri

Deposizione corona sul Monumento ai Caduti di tutte le guerre

Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Asti

a cura di Amministrazione comunale

Borgo Storico, Monteprandone

Domenica 5 maggio – tutto il giorno

Fiera Madonna della Pace

Stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti

Ludobus legnogiocando giochi in legno per bambini ed adulti

a cura di Amministrazione comunale

piazza dell’Unità, via dei Tigli e via Benedetto Croce, Centobuchi

Sabato 11 maggio – ore 9:30

Raduno Club Fiat 850 Spider Bertone

Sfilata e mostra di auto storiche

a cura del Club Fiat 850 Spider Bertone

Borgo Storico, Monteprandone

Venerdì 17 maggio – ore 18

Incontro con Maurizio Serafini

Presentazione del volume “Concerto per cornamusa e…”

a cura dell’associazione culturale Alchimie d’Arte

sala delle esposizioni “Nazareno Luciani”, Centro GiovArti, Centobuchi

Sabato 25 maggio – ore 18

Incontro con Sabrina Galli

Presentazione del volume ” Dendrocronologia umana ”

a cura dell’associazione culturale Alchimie d’Arte

sala delle esposizioni “Nazareno Luciani”, Centro GiovArti, Centobuchi

Dal 1° al 29 giugno – ore 21:30

Noir Piceno

Festival nazionale della letteratura e delle arti

a cura di Alchimie d’Arte

parco Il Giardino dei Colori, via Gramsci, Centobuchi

Dall’11 giugno al 22 agosto

Corsi di tennis per bambini e ragazzi

a cura di US Acli Marche

parco Il Boschetto, Borgo Storico, Monteprandone

Dal 13 al 23 giugno

Sguardi sul cosmo

Esposizione di fotografie astronomiche, meteoriti e modellistica spaziale

Inaugurazione giovedì 13 giugno – ore 18

sala delle esposizioni “Nazareno Luciani”, Centro GiovArti, Centobuchi

Sabato 15 giugno – ore 22

Occhi sulla Luna

Serata di osservazione al telescopio

Lavatoio Comunale, Borgo Storico, Monteprandone

Domenica 16 giugno – ore 21:30

Dalla polvere di stelle alle pietre che cadono dal cielo

Proiezione multimediale

sala audiocinema, Centro GiovArti, Centobuchi

a cura di Associazione Astrofili Forca Canapine

Venerdì 14 giugno – ore 21:30

Festival JazzAP

Concerto di Enrico Rava “The Fearless Five”

a cura di Cotton Jazz Club Ascoli

piazza San Giacomo, Borgo Storico, Monteprandone

Dal 17 giugno al 24 agosto

Sport al Parco

Ginnastica dolce, posturale, funzionale, pilates

a cura di Asd Punto Fitness

Parco della Conoscenza, via dei Tigli

Parco della Stazione, via Amendola

Centobuchi

Martedì 18 giugno – ore 21

Salute in Cammino per la Cultura

a cura di US Acli Marche

partenza Santuario San Giacomo della Marca, Monteprandone

Dal 19 giugno al 29 agosto – ore 19 – ogni mercoledì

Summer Yoga

Lezioni gratuite all’aperto

a cura di Cooperativa Sociale D.L.M.

parco Il Giardino dei Colori, via Gramsci, Centobuchi

Venerdì 21 giugno – ore 19

La Notte della Musica Romantica anteprima musicale della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia

Concerto del Solstizio d’Estate

Spettacolo musicale “Un italiano ad Hollywood” Henry Mancini e non solo….

a cura di del M° Sergio Capoferri

Lavatoio Comunale, Borgo Storico, Monteprandone

Dal 21 al 23 giugno – ore 19

Cantine al Borgo

a cura di Asd Monteprandone

Borgo Storico, Monteprandone

Sabato 22 giugno – ore 19

La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia

a cura di Asd Monteprandone e Amministrazione comunale

Borgo Storico, Monteprandone

Sabato 22 giugno – ore 21:15

Innamorati di ieri e di oggi

Spettacolo teatrale

a cura di C’era una volta asd con la regia di Maria Egle Spotorno

Centro Pacetti, Centobuchi

Mercoledì 26 e giovedì 27 giugno – ore 21

Saggio musicale di fine anno

a cura dell’associazione 12 Note

Centro Pacetti, Centobuchi

Dal 26 al 30 giugno – ore 19

Attenti al Luppolo

Festa della birra

a cura di Vis Centobuchi e Asd Calcio Cento 2010

piazza dell’Unità, Centobuchi

Dal 29 al 30 giugno – tutto il giorno

Quelli che…il pattinaggio

Trofeo di pattinaggio artistico

a cura di Asd Diavoli Rossoblu in collaborazione con Asd Roller Cento

piastra polivalente, Centobuchi

Lunedì 1° luglio – ore 20:30

Saggio musicale di fine anno

a cura dell’associazione Musichiamo

Centro Pacetti, Centobuchi

Dal 4 al 7 luglio

Cassandra Fest

Festival di Musica e Cultura – 3^ edizione

a cura di associazione Prima Persona Plurale

Laboratori musicali e artistici per bambini

parco della Conoscenza e Centro GiovArti, Centobuchi

Proiezione cinematografica

sala audio cinema, Centro GiovArti

Talk e presentazione letteraria

Borgo Storico, Monteprandone

Concerti live

GioEvan – venerdì 5 luglio

Santi Francesi – sabato 6 luglio (ingresso gratuito)

Tre allegri ragazzi morti – domenica 7 luglio (ingresso gratuito)

piazza dell’Unità, Centobuchi

Sabato 6 luglio – ore 21

The Kitchen

Saggio finale corso di teatro comunale

a cura dell’associazione La Casa di Asterione

Centro Pacetti, Centobuchi

Sabato 6 luglio – ore 21:30

Saggio di pattinaggio artistico

a cura di Asd Roller Cento

Piastra polivalente, Centobuchi

Venerdì 12 luglio – ore 21

Saggio della scuola di danza Etoile

a cura di Asd Etoile

piazza dell’Unità, Centobuchi

Sabato 13 luglio – ore 19:30

Quintana di Ascoli Piceno

Partecipazione del Castello di Monteprandone al Corteo Storico

piazza Ventidio Basso, Ascoli Piceno

Martedì 16 luglio – ore 21

Salute in Cammino per la Cultura

a cura di US Acli Marche

partenza Santuario San Giacomo della Marca, Monteprandone

Venerdì 19 luglio – ore 20

Come te è impossibile. Omaggio a Franco Califano

Spettacolo musicale del M° Gianfranco Butinar

a cura dell’Associazione Pro Loco Monteprandone, in collaborazione con le attività di ristorazione

piazza dell’Aquila, Borgo Storico, Monteprandone

Sabato 20 e domenica 21 luglio

Picenum Cup 2024

Gare ciclistiche su strada e in mountain bike per bambini e adulti

a cura di Asd Bike Racing Team

Monteprandone e Monsampolo del Tronto

Sabato 20 luglio – ore 21

Festa delle Associazioni

Eventi e manifestazioni di musica, arte e spettacolo

a cura dell’Auser Insieme Monteprandone, in collaborazione con le associazioni locali

Centro Pacetti, Monteprandone

Dal 22 al 24 luglio – ore 21:30

Piceno d’Autore

Festival Letterario XV edizione

a cura di Associazione I luoghi della Scrittura

Borgo Storico, Monteprandone

Venerdì 26 luglio – ore 20:30

Festa di Sant’Anna

Processione

a cura dell’Associazione Sant’Anna

Chiesa San Nicolò di Bari

Borgo Storico, Monteprandone

Dal 27 al 31 luglio – ore 19:30

Festa di Sant’Anna

Sagra degli Spinosini al sugo contadino

a cura dell’Associazione Sant’Anna

Contrada Sant’Anna, Centobuchi

Dal 2 al 6 agosto – ore 18

Sagra dell’Oliva all’Ascolana

49^ Edizione

a cura dell’Associazione Pro Loco Monteprandone

Borgo Storico, Monteprandone

Domenica 4 agosto – ore 14:30

Quintana di Ascoli Piceno

Partecipazione del Castello di Monteprandone al Corteo Storico

piazza Ventidio Basso, Ascoli Piceno

Dall’8 all’11 agosto – ore 19

Festa Madonna delle Grazie

a cura dell’Associazione San Giacomo

Santuario San Giacomo della Marca, Monteprandone

Sabato 10 agosto – ore 19

Notte dei Desideri dei Borghi più belli d’Italia

a cura di Amministrazione comunale

Borgo Storico, Monteprandone

Martedì 13 agosto – ore 18

Salute in Cammino per la Cultura

a cura di US Acli Marche

partenza Santuario San Giacomo della Marca, Monteprandone

Giovedì 15 agosto – ore 5:30

Alba di Ferragosto in concerto

Spettacolo musicale “Musica dei tre mondi” Giacomo Puccini e non solo…

a cura del M° Sergio Capoferri

piazza dell’Aquila, Monteprandone

Dal 17 al 20 agosto – ore 19

Fermento Marchigiano

Festival della Birra Artigianale

a cura dell’Associazione Le Due Porte

Borgo Storico, Monteprandone

Sabato 7 e domenica 8 – tutto il giorno

A ruota libera

Caccia al tesoro in E-Bike sui colli di Monteprandone

Borgo Storico, Monteprandone

Per info

0735710930 – 0735710822

monteprandoneturismo.it

Facebook e Instagram

@monteprandoneturismo #MonteprandoneTurismo