SERRA DE CONTI (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri, 22 aprile, in via Brodolini a Serra de Conti (AN), a causa di un incendio di una veranda in legno.

La squadra di Arcevia, con due autobotti, ha provveduto a spegnere l’incendio, evitandone il propagarsi all’abitazione. Non si segnalano persone coinvolte.