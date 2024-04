CUPRA MARITTIMA – «Siamo molto felici di accogliere nuovamente, in questa rinnovata veste, il triathlon a Cupra Marittima organizzato dal team Flipper. La destagionalizzazione dell’evento è fondamentale per valorizzare il binomio sport e turismo. Le precedenti edizioni hanno confermato che gli atleti arrivati dalle altre regioni hanno apprezzato il territorio e sono poi tornate successivamente in vacanza” asserisce il sindaco Piersimoni.

Cupra Marittima è ormai tappa fissa del calendario e per questa edizione 2024 Flipper Triathlon ha deciso, dopo i successi delle prime due edizioni, di dare ancora più importanza alla prova.

Innanzitutto, l’Adriatic Series Cupra Marittima sarà il primo triathlon del circuito e anche una delle prime gare in assoluto della disciplina dell’intero calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon; e poi, grande novità, si svolgerà sulla olimpica.

Si raddoppiano infatti per gli atleti partecipanti le distanze: dallo sprint, che prevedeva 750 metri di nuoto, 20 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa, si passa a percorsi di 1.500 metri per il nuoto, 40 chilometri per la frazione di ciclismo e infine 10 chilometri per il tratto finale di corsa che porterà gli atleti a tagliare la finish line.

Flipper ha inoltre scelto di promuovere la sua gara scegliendo la denominazione GOLD della FITri, cioè “l’etichetta” che va a caratterizzare le gare top dell’intero calendario federale, quelle che rispettano i più alti requisiti qualitativi e che dunque offrono massima sicurezza e servizi di prim’ordine per tutti gli atleti.

A questo proposito, da segnalare inoltre il cambio di location per partenza, arrivo e zona cambio, proprio per permettere alla logistica di poter adeguarsi agli standard richiesti.

Grande il supporto da parte del Comune, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio, oltre che dei partner locali e non solo, tra cui la Scuola Italiana Cani da Salvataggio che garantirà con la sua presenza la massima sicurezza in acqua dei triatleti al via.

Flipper Triathlon come di consueto si è impegnata anche per offrire ad atleti e accompagnatori un fine settimana di sport e divertimento, stipulando una convenzione con le strutture ricettive ACOT.