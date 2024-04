GROTTAMMARE – “Cabaret, amoremio!” cerca comici emergenti pronti a mettersi in gioco sul palco del festival dell’umorismo più antico d’Italia. È di questi giorni l’apertura del bando di concorso che, nel tempo, ha portato fortuna a tantissimi artisti, all’epoca in cerca di affermazione, oggi tra i più affermati del panorama nazionale. La presentazione delle candidature scade il 3 giugno.

Il concorso prenderà il via con la fase di “Selezioni Nuovi Comici” e culminerà nelle “Finali Nuovi comici” che si svolgeranno nei giorni 2 e 3 agosto, a Grottammare, nell’ambito della 39ma edizione della manifestazione, prodotta da Comune e Amat.

Il concorso è aperto a cabarettisti, comici, attori, imitatori, maghi, fantasisti; l’accesso è riservato a maggiorenni con domicilio o residenza in Italia. L’ammissione alla selezione avviene presentando due esibizioni della durata massima di 5 minuti, secondo le modalità indicate nel bando, all’interno del quale sono descritte anche le modalità di compilazione della domanda e dei documenti da allegare (il bando è pubblicato su www.cabaretamoremio.it).

Invariata la formula organizzativa delle selezioni, che vede nell’associazione Lido degli Aranci il braccio operativo di Comune e Amat nella ricerca di nuovi talenti. Sono già in programma le trasferte nei luoghi del cabaret italiano: l’associazione sarà a Roma il 13 maggio e poi a Salerno il 23 maggio. Come da regolamento, infatti, le audizioni potranno essere svolte anche dal vivo in alcune città italiane, con la finalità di favorire e acquisire le iscrizioni dei concorrenti e registrare il materiale video utile alle fasi selettive del concorso.

Dopo l’esame degli ammessi, la giuria delle “Selezioni” procederà alla comunicazione dei concorrenti che si esibiranno delle due serate di agosto. I finalisti dovranno impegnarsi a non effettuare esibizioni in pubblico in un raggio di 100 km dalla data di comunicazione di ammissione alle “Finali” alla data della conclusione del concorso.

Il bando e il regolamento del concorso qui:

https://www.cabaretamoremio.it/wp-content/uploads/2024/04/Bando-e-Regolamento-Cabaret-amoremio-2024.pdf

L’albo d’oro del concorso qui:

https://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/

Nella sezione “Gallery” le immagini di tutte le edizioni del Festival.