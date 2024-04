SAN BENEDETTO – Un’annata ricca di eventi quella della Riserva Naturale Sentina, che quest’anno compie 20 anni e mette in campo appuntamenti per tutti. Diverse le tipologie di eventi, che spazieranno dalle visite guidate a carattere storico e naturalistico, escursioni e birdwatching.

I visitatori potranno unirsi alle escursioni storiche, viaggiando alla scoperta degli scorci senza tempo della Riserva lungo i “Sentieri della Storia”, percorsi realizzati appositamente attraverso pietre miliari dell’area e arricchiti con pannelli che raccontano del passato recente e remoto della Sentina. I Sentieri della Storia possono essere visitati anche online, attraverso i video interattivi e le descrizioni presenti all’indirizzo web https://sentieri.riservasentina.it/ .

Particolare la giornata dedicata alla tutela della Sentina, con l’evento intitolato “Passeggia (in Riserva), Osserva (la natura) e Raccogli (i rifiuti)”, nel corso del quale sarà possibile prestare un prezioso servizio alla Sentina e all’ambiente, partecipando a una vera e propria caccia ai rifiuti lungo i percorsi dell’area. Immancabili i ritorni del “Concerto all’Alba” in occasione del Solstizio d’Estate e il recital, curato dal laboratorio teatrale “Re Nudo”, “Incanto di Parole”.

Infine, tante occasioni per prendere parte a escursioni e sessioni di birdwatching in compagnia di esperti dell’avifauna e guide ambientali.

A tutti i frequentatori della Riserva si raccomanda il rispetto delle consuete norme di buon senso e di convivenza con la natura, tra cui accedere esclusivamente a piedi o in bicicletta lungo i sentieri segnalati, non disturbare la fauna con grida e schiamazzi, non transitare sugli ambienti dunali o comunque fuori dai sentieri, non abbandonare rifiuti e mantenere i cani sempre al guinzaglio.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@riservasentina.it.