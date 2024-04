SAN BENEDETTO – Al Cineteatro San Filippo Neri prende il via sabato prossimo 27 aprile alle 16:15 l’iniziativa “Sogni di Carta”, un doppio appuntamento libresco dedicato ai più piccoli.

La mini rassegna, che consiste in due presentazioni di libri per bambini accompagnate da laboratori creativi – una ad aprile e l’altra a maggio – è pensata per avvicinare le nuove generazioni alla lettura come attività piacevole e soddisfacente. I due libri saranno, infatti, illustrati in modalità “lettura animata”: in questo modo, non solo i piccoli lettori potranno scoprire le storie nascoste tra le pagine, ma potranno farlo vivendo un’esperienza ludica e interattiva. I laboratori creativi daranno, poi, la possibilità ai piccoli di mettere in gioco la propria creatività e di sperimentarsi attraverso linguaggi e modalità nuove.

“Sogni di Carta” è una proposta organizzata dalla Biblioteca Multimediale “Giuseppe Lesca” insieme all’associazione di promozione sociale “Caleidoscopio” e fa parte del progetto “Officina Lesca: la mia biblioteca è differente”, realizzato con un contributo del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del Ministero della Cultura.

All’interno dello stesso progetto rientra anche “RaccontArti”, un percorso laboratoriale che permette a due generazioni distanti, quella degli adolescenti e quella degli anziani, di incontrarsi attraverso l’arte e il racconto e che si svolgerà nella parrocchia di San Filippo Neri dal 22 aprile al 17 giugno. Anche in questo caso l’organizzazione sarà curata da Caleidoscopio, partner formale del progetto finanziato dal Mic.

Di seguito il calendario di Sogni di Carta 2024:

Sabato 27 aprile – ore 16.15

Marina Berta

“Storie da riavvolgere”

Sabato 4 maggio – ore 16.15

Laura Zanchi

“L’ombra e il suo viaggio fantastico”

La presentazione del libro e la partecipazione al laboratorio sono a ingresso gratuito. A garanzia del posto è consigliata la prenotazione.

INFO e prenotazioni:

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Tel. 389 1463537 – Segreteria

E-mail caleidoteatro@gmail.com