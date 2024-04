SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con la letteratura presso il Museo del Mare di San Benedetto dove, sabato 27 aprile, alle ore 16,30, Benedetta Trevisani presenterà il libro “Michele e la luna. Gli italiani in Pakistan negli anni Settanta e la grandiosa diga di Tarbela” (Infinito edizioni).

Un testo questo, in cui l’autrice offre una testimonianza in prima persona della vita in Pakistan negli anni Settanta e della costruzione della diga di Tarbela, un periodo non troppo lontano in cui si sono incontrati Oriente e Occidente scoprendosi diversi e svelando tutte le loro diversità.

“Il supermercato del villaggio era una grande struttura divisa in due settori. Uno per le merci locali, l’altro per quelle di importazione. In questo secondo settore si vendevano prodotti che il Commissary faceva arrivare da tutto il mondo. C’erano alimenti in scatola per ogni gusto ed esigenza, e c’erano i liquori. Il settore delle merci locali era libero per tutti, mentre in quello delle merci importate potevano fare acquisti solo gli espatriati o, per loro conto, i bearer con la tessera dei loro datori di lavoro. Facile immaginare quanto quelle merci straniere e soprattutto i liquori messi in bella vista potessero far gola alla popolazione locale, se non altro per il divieto assoluto di farne uso imposto dalla religione. Il vecchio pakistano, però, non accettava compromessi. Sorrideva alle offerte dei due giovani presso i quali lavorava ma scuoteva la testa” ( dal libro “Michele e la luna” )

Benedetta Trevisani è nata a San Benedetto del Tronto, dove vive. Laureata in Lettere classiche all’Università di Bologna, tra il 1970 e il 1972 ha insegnato materie letterarie nella scuola legalmente riconosciuta di Tarbela (West Pakistan), dove con il marito ha vissuto nella piccola comunità internazionale costituitasi per l’edificazione sull’Indo di una diga imponente. Al suo rientro in Italia, ha proseguito l’insegnamento di materie letterarie, latino e greco nei licei di Fermo e di San Benedetto. Impegnata in ambito culturale e interessata alla cultura locale, ha pubblicato articoli e recensioni su riviste locali, con personali interventi di scrittura anche in testi divulgativi. Ha scritto opere di narrativa, tra cui la trilogia “La rete e il tempo”, “Giuseppe nei tempi del mare”, “Librimblù“.

Per informazioni e prenotazioni 353/4109069.