SAN BENEDETTO – Inizia venerdì 26 aprile sui campi del Circolo Tennis “Montanari” di Porto d’Ascoli, l’edizione 2024 del Trofeo Balice, III Memorial Andrea Morelli, torneo Fit Open maschile aperto dalla categoria 4 Nc agli 1.1.

Quella di quest’anno sarà un’edizione memorabile, visto che l’importante manifestazione sportiva (le finali si giocheranno sabato 11 maggio) compie cinquant’anni. 170 saranno i giocatori in gara, provenienti per larga parte dall’Italia centrale, che disputeranno gli incontri di singolare maschile sui campi dell’impianto di Porto d’Ascoli, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della zona sud della città.

Con il Trofeo Balice prende il via una lunga serie di eventi che caratterizzeranno l’estate del “Montanari”. Si va dalla Coppa Rosa, torneo femminile di terza e quarta categoria che si disputerà dal 26 luglio al 10 agosto, al campionato regionale Under 11 maschile e femminile, al torneo organizzato per ricordare “Lo zio”, il maestro Gianni Larcher che si giocherà dal 28 giugno al 13 luglio e sarà riservato ad atleti e atlete di quarta categoria.

Dal 23 maggio al 2 giugno il Circolo Tennis “Montanari” ospiterà una tappa del “Senior Tour” maschile e femminile, mentre il periodo delle festività vedrà anche quest’anno la disputa del torneo “Palle di Natale” riservato ai tennisti di terza categoria e che si giocherà (nell’accogliente struttura al coperto che viene montata d’inverno) dal 20 dicembre al 2 gennaio 2025.

Ma il torneo più sentito sarà il “Memorial Roberto Silvestri”, che vedrà in campo dal 6 al 21 settembre atleti di terza categoria. I campionati federali a squadre quest’anno vedranno la partecipazione di due squadre in serie D2 maschile, una di D4 maschile, una di D3 femminile, due Under 12 femminile e una Under 10 mista.