AVEZZANO – Continuano i servizi “Alto Impatto”, disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza, finalizzati principalmente al contrasto dell’illegale presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché agli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.

Nella stazione di Avezzano, che ha visto impegnati nei controlli straordinari gli uomini della Polizia Ferroviaria di Avezzano, in collaborazione con le unità cinofile della Questura di Pescara, sono stati potenziati i controlli in stazione ed è stato presenziato il sottopasso che porta al Piazzale Kennedy per il controllo viaggiatori in arrivo e in partenza.

È proprio qui che “Airton”, cane specializzato antidroga, con il suo fiuto ha segnalato per terra la presenza di nr. 3 involucri contenenti sostanza stupefacente risultata poi positiva al test “Marihuana Hashish” per un totale di 5.07 gr., regolarmente sequestrati, probabilmente abbandonati da qualcuno accortosi della presenza degli Agenti Polfer e di Airton.